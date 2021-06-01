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С 1 июня в России начинают действовать новые законодательные акты. Часть из них касается автовладельцев.

Так, водителям запрещается пользоваться автомобилем, на котором резина не соответствует сезону. То есть, ездить зимой на летних покрышках, а летом на зимних, не получится. Кроме того, размеры колёс должны будут соответствовать тем, которые указал производитель.

Если имеются какие-либо проблемы с использованием ремня безопасности, или у него имеются неисправности, то управлять таким транспортом запрещено. За такие нарушения грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, нельзя пользоваться автомобилем, если на нём не работает спутниковая навигация или система экстренного вызова. Это касается тех случаев, когда подобные системы предусмотрены производителем.

Также с начала лета водителям нельзя будет перевозить газовые баллоны без необходимых документов. Так, следует иметь паспорт завода и серийный номер, и прочие обозначения на грузе.

Ранее водителей предупредили о новых правилах тюнинга автомобилей. Они начнут действовать уже с 1 июля.

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