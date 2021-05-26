Владельцев автомобилей предупредили об ограничениях, которые начнут действовать с 1 июля. Речь идёт о правилах тюнинга автомобилей.

Как отмечается, с 1 июля регистрировать машины, которые имеют нештатное оборудование, будет труднее. Так, если водитель захочет добавить какое-либо изменение к конструкции своей машины, которое не было оформлено производителем как заводское, ему придётся обращаться в ГИБДД для получения соответствующего разрешения.

К примеру, такими изменениями считаются модернизация подвески, замена системы выхлопа, установка фаркопа, лебедки и даже декоративных элементов на кузове, а также другие изменения. В случае, если водитель добавит их без разрешения, его ждёт штраф. В первый раз водителя оштрафуют на 500 рублей, при повторном нарушение штраф может составлять до 5 тысяч рублей. Кроме того, водителя могут лишить водительских прав, а его автомобиль могут снять с регистрации.

Недавно автолюбителям рассказали, как может навредить дополнительная шумоизоляция в салоне. Как указывается, это может привести к увеличению расхода горючего, а также ухудшить характеристики автомобиля.