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Институт международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ рассказал о передислокации российских войск в марте текущего года. Его представители отметили, что Запад серьезно испугался действия России и инициировал переговоры.

На самом деле все началось с Украины, которая внезапно начала собирать силы на линии разграничения в Донбассе. Россия просто дала адекватный ответ. При этом она собрала на своих границах группировку войск, способную не просто отразить атаки Киева, но и при желании дойти до Ла-Манша.

Эксперты отмечают, что Европа даже не успела бы отреагировать на этот марш-бросок. Практика показывает, что на подготовку сил для ответного удара Североатлантический альянс потратил бы не меньше 6 месяцев.

Авторы публикации сообщают также, что далеко не все военнослужащие вернулись на места постоянной дислокации. В настоящий момент на границах России находится боевая техника, которую оставили в рамках подготовки к учениям «Запад-2021». В случае необходимости РФ потребуется лишь перебросить к ней личный состав, что займет не более нескольких дней.

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