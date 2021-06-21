Румынский портал военной информации DefenseRomania уделил важное место сообщениям о пребывании боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря и ответным мерам, предпринятым Черноморским флотом России. Издание исправно опубликовало официальную информацию, поступившую с обеих сторон, но при этом показательно избегало озвучивания собственных оценок, что в целом демонстрирует настороженное отношение румын к этим событиям, в которых частично задействовались (в виде использования авиабаз и боевой авиации) и Вооруженные силы Румынии.

Согласно представленным сообщениям Министерства обороны РФ, два российских корвета проекта 22160 осуществляют непосредственное слежение за действиями в черноморской акватории кораблей военно-морской группировки НАТО, в состав которой входят эсминец D36 Defender и фрегат F805 Evertsen, принадлежащие соответственно Королевским ВМФ Великобритании и Нидерландов, а также первоначально действовавший отдельно эсминец DDG 58 Laboon ВМС США. По заявлению российских военных, корветы начали наблюдение за кораблями НАТО, когда те только зашли в Черное море.

DefenseRomania воспроизводит фото с официального ресурса НАТО, которое служит во многих СМИ основанием для утверждений, что один из российских корветов (смутно видимый на заднем плане) находился в непосредственной близости от военно-морской группировки НАТО во время их совместных учений с американским эсминцем Laboon, пока корабли не вошли в территориальные воды Украины.

В настоящее время военные корабли НАТО, как сообщается, находятся в порту Одессы, откуда они намерены вернуться в море для дальнейших совместных учений – уже с военно-морским флотом Украины. В этом случае следует ожидать, что они снова окажутся под наблюдением и сопровождением российских корветов.

Портал DefenseRomania представил и официальную позицию НАТО: согласно ей, учения в Черном море являются составной частью более крупных учений по воздушно-морской интеграции. Согласно заявлению, опубликованному в Twitter-аккаунте ВМС Великобритании, в этих учениях приняли участие британские истребители F-35B с авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземном море и Eurofighter Tayphoon, дислоцированные на аэродроме Михаила Когэлничану в Румынии.

Два румынских истребителя Mig-21 LanceR из 861-й эскадрильи 86-й авиабазы ​​также участвовали в совместных действиях, проводимых в воздушном пространстве в районе дислокации британского эсминца Defender и голландского фрегата Evertsen. Поддержку проведенной операции оказал танкер British Voyager, принадлежащий авиабазе Брайз-Нортон. Кроме того, действия сил НАТО поддерживали самолет Atlantique ВМС Франции и самолет E3-D ВВС Великобритании.

DefenseRomania заключает свое сообщение следующим: вероятно, в ближайший период силы НАТО в Черноморском регионе продолжат совместную военно-воздушную деятельность. Их кульминацией станет участие в учениях Sea Breeze-2021, запланированных на период с 28 июня по 10 июля.

Российские силы в регионе будут отслеживать действия НАТО с использованием наземных, воздушных, военно-морских и космических ресурсов. В то же время они будут организовывать свои собственные мероприятия по обеспечению боевой готовности в ответ на маневры, проводимые государствами-членами и партнерами НАТО в Черном море. Также в этих мероприятиях могут быть задействованы и самолеты российской дальней авиации (стратегические бомбардировщики).