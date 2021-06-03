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Глава Россотрудничества Евгений Примаков озвучил позицию агентства относительно работы в Прибалтике.

На полях Петербургского экономического форума журналисты газеты «Известия» пообщались с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. Одной из тем интервью стала ситуация с российскими гражданами в Прибалтике.

Примаков попытался оправдать отсутствие представительства организации в этом регионе. Он напомнил, что между странами нет соответствующего межправительственного соглашения, а русская речь в Прибалтике может быть наказуема. В то же время, у МИД РФ работа построена четко и продуктивно, и неясно, почему Россотрудничество не хочет развивать этот потенциал.

Тем не менее, несмотря на антироссийские настроения в Прибалтике, Примаков призывает соотечественников демонстрировать свой интерес к региону, открывать там неправительственные организации, фонды и НКО, которые будут называться Русскими домами.

Это высказывание наглядно демонстрирует отношение Россотрудничества и его главы к россиянам, проживающим за рубежом. Судя по всему, агентство под руководством Примакова может только посоветовать гражданам самим продвигать интересы.

При этом главе Россотрудничества известно, что такая деятельность без соответствующих соглашений может быть опасна для соотечественников.

«Конечно, учитывая особое внимание прибалтийских спецслужб во всех трех этих замечательных странах к людям, которые так или иначе связывают себя с Россией, для многих это проблема», – цитирует издание главу Россотрудничества.

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