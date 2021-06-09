Российское посольство в Вашингтоне оставило в Twitter сообщение, направленное руководству США.

В публикации дипломаты призывают соблюдать резолюцию СБ ООН 1244. Также в сообщении у властей США требуют отказаться от политики накачки Приштины военной техникой и оружием. Как указали российские дипломаты, эти действия подрывают усилия, прилагаемые для косовского урегулирования.

Как отмечается, США доставили в Косово бронетранспортёры М-1117. Их фото были выложены в Twitter диппредставительством США в Приштине несколько недель назад. Также было заявлено, что эксперты США занимаются обучением военных Косово обращаться с данной техникой. Согласно информации сербского издания «Вечерние новости», М-1117 были переданы безвозмездно.

Недавно представители российского посольства в США заявили, что участие американских ВВС в учениях Arctic Challenge является провокацией. По мнению дипломатов, это может являться новым этапом усиления военного присутствия Пентагона в Арктике.