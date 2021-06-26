Запад уже несколько лет призывает более жестко действовать против России. Вполне вероятно, что Британия откликнулась на этот призыв и решила стать первопроходцем в противостоянии с РФ, пишет американское издание «Military Observation».

Авторы публикации, эксклюзивный перевод которой представляет портал Discover24, уточняют, что речь идет о британском эсминце Defender. На пути в грузинский порт Батуми он вдруг решил «срезать» и приблизился на расстояние около 12 миль к берегам Крыма.

Разумеется, действия боевого корабля потенциального противника не остались незамеченными для России. Но и крупных сил для выдворения нарушителя из своих вод ей задействовать не пришлось. «Дефендеру» хватило двух сторожевиков Береговой охраны и бомбардировщика Су-24М.

Далее события развивались стремительно. Корабли Береговой охраны уведомили капитана корабля, что ему следует быстро покинуть российские территориальные воды. Англичанин сделал вид, что не понял предостережения и последовал своим курсом дальше. Игнорирование нескольких предупреждений вынудило Россию действовать жестче.

Один из сторожевиков открыл предупредительный огонь по курсу эсминца. Практически сразу самолет сбросил четыре бомбы OFAB-250, не задевая корабль. Но ему вполне хватило и этого. Буквально через 4 минуты эсминец уже находился за пределами территориальных вод, справедливо рассудив, что следующая бомба вполне может упасть прямо на палубу.

Великобритания заявления России о нарушении границ восприняла несколько странно. Она заявила, что «русские проводили учения», что никто по эсминцу не стрелял, а сам он спокойно шел через «украинские воды» и никого не трогал. Но все эти высказывания британских властей были опровергнуты. Во-первых, Минобороны РФ и ФСБ представили видеозаписи, которые подтвердили и уведомления по радио, и предупредительный огонь. Во-вторых, на палубе эсминца отыскались журналисты, которые рассказали свою версию событий, существенно отличающуюся от британской.

Стоит упомянуть, что на ролике от военного ведомства РФ хорошо видна группа истребителей Су-30СМ, готовых в случае сопротивления поддержать бомбардировщик огнем.

Авторы публикации сообщают, что эсминец «Дефендер» имеет на борту 48 ракет класса «земля-воздух», а также современный радар, который по характеристикам проигрывает только аналогичному оборудованию японским кораблям класса «Maya» или американским Zumwalt. Поэтому при желании корабль мог обнаружить бомбардировщики и истребители РФ и даже уничтожить их. Впрочем, вряд ли планы Британии простирались так далеко. Скорее всего, она просто с помощью радара пыталась вычислить все военные цели, расположенные в Крыму.

В случае вооруженного столкновения бомбардировщик Су-24М также вполне мог потягаться с эсминцем. Да, это старый советский самолет, однако Россия регулярно его модернизирует и перевооружает, приводя в соответствие с современными стандартами. У него на борту имеются ракеты X-58, предназначенные для подавления радаров, а также X-31, которые могли просто из одного эсминца сделать два. Зенитные ракеты корабля ему вряд ли бы помогли – из-за небольшого радиуса действия они не способны уничтожить быстрый и маневренный бомбардировщик.

По мнению экспертов, с выдворением «Дефендера» из российских вод вполне могли справиться и сторожевики под прикрытием истребителей. Бомбардировщик Су-24М был не столько помощником, сколько демонстрацией намерений России. Она показала, что в дальнейшем вполне может сбросить бомбы точно в цель, а не рядом с ней и пресечь любые провокации НАТО.