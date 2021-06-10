Алексей Криворучко, замглавы российского оборонного ведомства, посетил полигон Смолино, где ему показали боевой вертолет Ка-52М, оборудованный новейшей системой управляемого оружия.

Согласно словам замминистра, новая винтокрылая машина поступит на вооружение в российские войска в скором времени. Он добавил, что она значительно превосходит имеющиеся образцы техники по множеству тактико-технических параметров. Однако в Минобороны не стали раскрывать данные о новой установке.

В СМИ напоминают, что модернизированный вертолет совершил первый тестовый полет прошлым летом. На нем установлен модифицированный оптико-электронный комплекс, у которого намного повысили дальность действия и электронный привод, увеличивший точность стрельбы из орудия. Эксперты также указывают, что Ка-52М будет автоматически отсылать и принимать данные о ситуации на поле битвы.