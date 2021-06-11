Военный эксперт Алекс Холлингс составил в блоге Sandboxx собственный рейтинг истребителей пятого поколения. В нем он на последнее место поставил российский самолет Су-57, однако не сумел внятно объяснить причины такой «дискриминации».

Первое и третье места, что совсем никого не удивило, заняли американские F-22 и F-35, которые превосходят остальные сверхсовременные истребители. F-22 Raptor оказался в лидерах из-за чуть ли не совершенного двигателя, а «хитрющий летающий компьютер» чуть-чуть не дотянул до него по мощности силовой установки.

Китайский J-20 вырвался на вторую позицию, так как по маневренности и дальности полета он превосходит F-35. При этом автор назвал его претендентом на первое место, так как в ходе скорой модернизации, конструкторы установят на этот самолет новые двигатели.

Су-57 оказался четвертым. Эксперт несколько сумбурно перечислил причины этого – он напомнил о крушении первого российского истребителя, предположил, что из-за санкций на самолет не получилось установить хорошую авионику и электронику. Также упоминались недовольство Индии характеристиками «невидимости» и слабые двигатели.

В то же время Холлингс назвал Су-57 самым «малозаметным» самолетом. Но отметил, что истребитель должен не только скрываться от радаров, но еще и участвовать в воздушных боях. Для чего нужны совсем другие качества. Также эксперт совершенно неожиданно сделал вывод, что Су-57 не обязательно занимать первое место, чтобы представлять угрозу потенциальном противнику.