Экипаж воздушного транспортника Ан-124 «Руслан» российских ВКС совершил отработку полета с одной «отказывающей силовой установкой».

Отмечается, что хоть речь и идет об одном из крупнейших самолетов на планете, однако им все так же управляют всего два летчика. Однако сам экипаж включает в себя большое число людей, выполняющих функции инженеров и штурманов. В рамках недавних учений они сымитировали полет с одним отказавшим двигателем. Он был осуществлен в небе над Тверской областью.

Ранее в российском оборонном ведомстве предложили возобновить производство данных самолетов, но Денис Мантуров, руководитель Минпромторга, отметил, что в РФ отсутствует срочная необходимость в этих самолетах. Ремонт нынешних «Русланов» даст возможность использовать их до 2040 года. К тому времени будет создан новый сверхтяжелый транспортник.