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Юрий Борисов, зампредседателя российского правительства, отметил, что войска РФ в скором времени получат на вооружение серийные образцы гиперзвуковых ракет «Циркон» и ЗРК С-500.

Согласно его словам, на данный момент времени заканчиваются госиспытания комплексов С-500, что указывает на скорое начало их серийного производства. Он отметил, что это также касается и противокорабельных ракет «Циркон».

В СМИ напоминают, что новейшие российские средства ПВО способны сбивать не только МБР, но и гиперзвуковые ракеты. Создатели «Прометея» уверяют, что с помощью него можно уничтожить даже космические аппараты, летающие на низкой земной орбите. Что касается гиперзвуковых ракет, то они способны лететь со скоростью около 9 Махов и ликвидировать объекты на расстоянии более 1 000 километров.

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