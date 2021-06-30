Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Песков, представитель Кремля и пресс-секретарь Владимира Путина, признал невозможность вакцинирования 60 процентов населения РФ к осени текущего года.

Массово прививать людей от коронавируса в России стали в начале 2021 года. В тот период времени правительство собиралось привить не менее 60 процентов россиян уже к этой осени, чтобы создать в стране коллективный иммунитет. В Минздраве ранее заявляли о планах вакцинировать 30 миллионов человек к июню, но в итоге достичь этой цели не удалось.

В нескольких регионах за последние дни темпы вакцинации увеличились почти в два раза, так как многих работников сферы услуг обязали сделать прививку. Однако этого все равно недостаточно. Существует множество причин произошедшего, начиная от нежелания людей прививаться и заканчивая нехваткой препарата в больницах. В настоящее время в РФ привилось 17 миллионов граждан (около 15 процентов).

Вам может понравиться

Британцы посоветовали Нидерландам не дразнить «русского медведя»

Британские пользователи в комментариях под статьей информагентства Express о вошедшем в черноморскую акваторию голландском фрегате посоветовали Нидерландам не провоцировать РФ. Ранее появилась информация, что боевой корабль нидерландских ВМС отправился в

В США авиаудары американских ВВС по Ираку и Сирии назвали нарушением международного права

Американские эксперты считают недавние воздушные атаки ВВС США по военным объектам в Сирии и Ираке незаконными, поэтому их можно приравнять к актам агрессии. Марджори Кон, американский профессор, заявил, что иранские,

В Великобритании заявили, что Defender в следующий раз уничтожит российские самолёты и корабли

В Великобритании заявили, что будут продолжать устраивать провокации в отношении России в Чёрном море. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на военной базе в Хэмпшире. Как он напомнил, Лондон
  • Анна
  • 27.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 30 июня – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июня – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 30 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 30 июня – облачно с прояснениями, до 20 °C | Армавир: погода, 30 июня – ясно, до 27 °C |