Дмитрий Песков, представитель Кремля и пресс-секретарь Владимира Путина, признал невозможность вакцинирования 60 процентов населения РФ к осени текущего года.

Массово прививать людей от коронавируса в России стали в начале 2021 года. В тот период времени правительство собиралось привить не менее 60 процентов россиян уже к этой осени, чтобы создать в стране коллективный иммунитет. В Минздраве ранее заявляли о планах вакцинировать 30 миллионов человек к июню, но в итоге достичь этой цели не удалось.

В нескольких регионах за последние дни темпы вакцинации увеличились почти в два раза, так как многих работников сферы услуг обязали сделать прививку. Однако этого все равно недостаточно. Существует множество причин произошедшего, начиная от нежелания людей прививаться и заканчивая нехваткой препарата в больницах. В настоящее время в РФ привилось 17 миллионов граждан (около 15 процентов).