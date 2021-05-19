Ледниковый щит Гренландии совсем скоро разрушится, что приведет к катастрофическим климатическим изменениям, сообщила группа британских и немецких ученых. Ее представители также рассказали подробности об ожидающих планету проблемах.

Они написали, что разрушение ледникового щита замедлит Атлантическую меридиональную циркуляцию, а также вызовет повышение уровня моря. Из-за этого в мире начнутся наводнения. Также существует риск прорыва ледниковых озер, расположенных в Индии и других странах мира.

Кроме того, замедлится Гольфстрим, из-за чего начнутся резкие и непрогнозируемые перепады температур. От таяния ледников пострадают те жители планеты, которые используют их в качестве источника воды. В целом разрушение щита Гренландии станет катастрофой для всей Земли.