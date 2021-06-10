После развертывания первой эскадрильи истребителей-невидимок F-35A в Восточной Европе для участия в патрулировании НАТО в регионе произошло первое противостояние в воздушном пространстве нового истребителя американского производства с российским боевым самолетом Су-30СМ – в ходе учений НАТО на Балтике. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По информации американского издания, F-35A были развернуты ВВС Италии, которые отправили 13-ю эскадрилью своего 32-го авиакрыла с авиабазы ​​Амендола на юге страны – данное подразделение эксплуатирует F-35 с 2016 года. Причем это были первые F-35 в мире, поскольку именно Европе были предоставлены начальные эксплуатационные возможности.

Истребители-невидимки прибыли в Эстонию, бывшую часть Советского Союза, которая близко граничит с Россией, 30 апреля 2021 года. Самолеты сменили в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии подразделения Eurofighter германских ВВС, которое ранее там размещалось. F-35 итальянского подразделения был перехвачен российским самолетом Су-30СМ 9 июня после того, как натовский истребитель, как сообщается, приблизился к российскому транспортному самолету Ан-12.

Размещение F-35 так близко к границам России ранее было отмечено как потенциальная уязвимость, поскольку это дает России возможность узнать больше о новом самолете и изучить его профиль скрытности – то есть получить «сокровищницу информации», как по словам официальных лиц США говорилось о F-22, эксплуатируемых над Сирией с 2015 года.

США вложили очень большие средства в F-35 – программу, которая, как ожидается, будет стоить 1,7 триллиона долларов, что делает этот истребитель, безусловно, самым дорогим оружием в истории. Помимо нового варианта весьма почтенного по сроку разработки F-15, который впервые поднялся в воздух в феврале, F-35 является единственным истребителем, который в настоящее время заказан ВВС США, а также единственным серийно производящимся в западном мире истребителем выше четвертого поколения.

Ценность информации об этом истребителе, особенно с учетом масштаба, в котором он будет развернут, очень велика и, вероятно, как пишет Military Watch, будет передана Россией другим противникам США, таким как Китай и Северная Корея. Некоторые аналитики предположили, что развертывание Су-30СМ для сопровождения базового транспортного самолета над Балтикой могло быть основано на разведданных о том, что F-35 будет при этом присутствовать, и тем самым подготавливалась возможность вплотную встретиться с истребителем американского производства.

Military Watch далее поясняет: хотя F-35 находится на вооружении с 2015 года, он все еще очень далек от готовности к боям средней или высокой интенсивности, имея лишь базовые начальные эксплуатационные возможности. Это позволяет ему выполнять основные задачи, такие как авиаудары по целям с низкой высоты там, где не ожидается противодействие в виде радиоэлектронной борьбы или зенитного огня. Более 300 выявленных недостатков у этого типа истребителя остаются нерешенными, и продолжают обнаруживаться новые, за что программа подверглась резкой критике со стороны официальных лиц за ее задержки и текущие проблемы с характеристиками самолета.

Су-30СМ – один из наиболее широко применяемых истребителей в России, он значительно тяжелее, чем F-35, с гораздо более мощной РЛС, большей тягой, большей скоростью и гораздо большим диапазоном боевой высотности. Сенсорное оснащение, каналы передачи данных и авионика российского реактивного самолета считаются менее продвинутыми, чем у F-35. Также российскому истребителю не хватает функций скрытности в сравнении с американским конкурентом, хотя он имеет гораздо более высокую выносливость, гораздо лучшие летные характеристики и более чем в два раза больше возможностей поражения по дальности удара по воздушным целям.

Двухместная конфигурация Су-30 позволяет разместить на нем офицера систем вооружения для помощи пилоту в бою, что может быть значительным преимуществом, особенно при одновременном поражении целей как на суше, так и в воздухе. Су-30СМ считается полностью боеспособным истребителем, хотя производство этих самолетов было прекращено в пользу более мощного Су-30СМ2, который в настоящее время поступает на вооружение ВВС России. Мнения аналитиков сильно расходятся относительно того, будет ли F-35 или Су-30СМ иметь преимущество в воздушном бою после того, как F-35 станет полностью готовым к эксплуатации, поскольку два этих проекта обладают очень разными возможностями.