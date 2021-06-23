Истребители Су-24М российских ВМС сымитировали атаку по натовским судам, которые участвовали в маневрах BALTOPS 2021, прошедших в акватории Балтийского моря.

Самолеты были оснащены ракетами Х-25МЛ, предназначенными для уничтожения морских целей. Они пролетели над военными судами Соединенных Штатов и их союзников, участвовавших в учениях, закончившихся 18 июня. Экипажи истребителей при этом засняли «удар» на видео.

На размещенных кадрах можно увидеть корветы ВМС Германии и Швеции, а также фрегат ВМФ Италии и американский командный корабль. Отмечается, что Североатлантический альянс поднял в воздух боевые самолеты для прикрытия своих судов. Однако они не мешали полетам российских бомбардировщиков. В СМИ напоминают, что в маневрах приняли участие почти 4 000 военнослужащих из 16 государств.