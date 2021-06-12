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Представители российского оборонного ведомства отметили, что армия РФ в нынешнем году получит свыше 170 новейших танков, сообщает “Газета.ру”.

Отмечается, что в основном речь идет о модернизированных вариантах танков, созданных еще в эпоху СССР: Т-72Б3, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Будет также подготовлена партия модифицированных боевых машин Т-90М под названием «Прорыв». В Минобороны отмечают, что все эти модели бронетехники смогли успешно зарекомендовать себя в самых различных уголках света.

Военные эксперты напоминают, что на Т-80БВМ установлено мощное 125-мм орудие, 1250-сильный доработанный газотурбинный мотор, многоканальный прицел наводчика и прочее современное оборудование. Кроме того, все эти боевые машины адаптированы для использования в сильные морозы.

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