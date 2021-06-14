Общественный деятель, лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин прокомментировал российско-центральноафриканский фильм «Турист». Картина посвящена деятельности отечественных специалистов в африканской республике.

Спикер отметил высокий профессионализм российских инструкторов, на который есть спрос за рубежом.

«Русские всегда были лучшими военнослужащими в мире, поэтому развивающаяся Африка так желает воспользоваться их услугами», — подчеркнул он.

Кормухин уверен, что такие фильмы как «Турист» изменят взгляд иностранцев на наших соотечественников.

«Раньше у нас показывали русских как каких-то маргиналов, с непреодолимой тягой к алкоголю. Но ведь это не так, россияне достойны лучших образов», — рассказал общественный деятель.

Инструкторы из России, которые работают в ЦАР, являются такими положительными героями. Их и надо показывать зрителю.

«Наши специалисты всегда подтянутые, выбритые. Порой они профессиональнее, чем инструкторы других государств. Не побоюсь даже сказать, что россияне в этом плане значительно лучше американцев», — дополнил лидер православного движения.

Он отметил, что российская армия создавалась на традиционных ценностях. Это, как и то, что россияне придерживаются здорового образа жизни, положительно сказывается на уровне подготовки наших специалистов.

Кормухин уверен, что кино любой страны является пропагандистским в хорошем смысле этого слова.

«Многие говорят, что Голливуд не занимается подобными вещами и выпускает только художественные фильмы. Однако это не так. Американские кинематографисты постоянно показывают нам какие США сильные, какая у них армия, оружие и ученые. Поэтому не стоит этого стесняться, и такие кинокартины как «Турист» также стремятся показать наших специалистов с правильной стороны», — подчеркнул эксперт.

Общественный деятель подчеркнул, что такие фильмы как «Турист» полезны российскому обществу. Благодаря им наши граждане узнают о работе своих соотечественников за рубежом, которая направлена на защиту государственных интересов в отдаленных точках мира.

«Ни для кого не секрет, что наши специалисты уже давно работают в различных странах. Это нормальная практика, все крупные державы стараются продвигать национальные интересы. Также часто государства третьего мира просят о помощи у тех, кто смог зарекомендовать себя», — пояснил он.