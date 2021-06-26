Из-за инцидента в Чёрном море Великобритания ухудшила свои отношения с Россией, которые и без того были сложными. Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению политолога Найджела Гулд-Дэвиса, сейчас остальные страны наблюдают за происходящим и приходят к определённым выводам. Также он отметил, что Лондон предпринял другие действия, отличные от пакетов санкций.

Как считает политолог, Лондон хотел при помощи своего военного флота утвердиться, но вышло так, что он выставил себя «изгоем». Произошло это на фоне того, что многие западные страны стали предпринимать попытки наладить диалог с Россией. Так, наладить отношения выразили желание Германия и Франция, и если Великобритания оставалась бы в Объединении, она бы захотела этому помешать.

Также политолог указал на то, что ответ Москвы на заход британского эсминца в российские территориальные воды может привести к серьёзным последствиям для Лондона. Как он указал, теперь Китай может захотеть проверить планы Великобритании действовать аналогичным образом в ближайших морях.

Инцидент с эсминцем Defender недавно прокомментировали в США. Как было заявлено, Великобритании повезло, что их корабль не получил бомбовый удар.