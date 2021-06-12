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Представители российского посольства в Японии отреагировали на информацию, опубликованную местными СМИ, согласно которой японец якобы шпионил в пользу РФ.

Российские дипломаты отметили, что в настоящее время проверяют появившиеся в Сети сведения. Они сообщили, что обязательно дадут развернутый комментарий на данное происшествие, как только будут раскрыты все его обстоятельства.

Ранее в издании Kyodo отметили, что экс-начальник научно-исследовательской организации подозревается в передаче информации о секретных военных технологиях работнику торгового представительства РФ, расположенного в столице Японии. Отмечается, что он получил за это примерно 10 000 000 иен (около 6,5 миллиона рублей).

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