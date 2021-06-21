Россия на фоне стремительного распространения индийского штамма коронавируса намерена запустить повторную иммунизацию населения. На этот раз прививки будут делать всем, у кого уровень антител снизился до критичных значений.

Эксперты отмечают, что хотя вариант «Дельта» распространяется гораздо быстрее всех своих предшественников, в настоящий момент нет никаких данных о большей его летальности или увеличенном количестве случаев тяжелой формы заболевания.

Сообщается, что прививки в рамках ревакцинации планируется делать даже женщинам, вынашивающим ребенка. По мнению представителей НИЦ им. Гамалеи, которые провели масштабное исследование, вакцина является единственным способом защититься от заражения. Но даже если коронавирус все же проникнет в организм, риск развития тяжелой формы заболевания уменьшится благодаря препаратам в 14 раз.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре перечислили симптомы, характерные для заражения индийским штаммом вируса. Помимо температуры и кашля, этот патоген также вызывает насморк и головную боль.