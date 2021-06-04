Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что западные космонавты устраивали на МКС военные эксперименты.

Согласно его заявлению, американцы по заказу своего Минобороны занимались на станции проведением некоторых экспериментов. Рогозин отметил, что и российские космонавты одно время устраивали подобные эксперименты. Как указал Рогозин, они были «гражданскими», то есть к использованию оружия они не имели отношения, но заказывало эти исследования Минобороны РФ.

Так, как указал Рогозин, российские астронавты проводили наблюдения за некоторыми местами Земли. Он особо отметил, что таким наблюдениям программа МКС никогда не препятствовала. Кроме того, так как МКС является международной станцией, то космонавты в любом случае имеют некоторые ограничения в свободе проведения экспериментов.

Недавно Дмитрий Рогозин высказался насчёт борьбы российских металлургов за контракт с Tesla. О намерении построить в России завод Tesla недавно заявил Илон Маск.