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Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», заявил, что его позабавила готовность металлургов из РФ биться друг с другом за контракт с Tesla, предприятие которой может быть построено в стране.

Тем самым глава госкорпорации прокомментировал слова Александра Шевелева, руководителя «Северстали», о том, что появление завода американского миллиардера Илона Маска окажется масштабным вызовом для всей металлургической отрасли страны. Рогозин в шутку добавил, что к этой борьбе затем присоединяться российские стекольщики.

По мнению главы «Роскосмоса», в настоящее время каждый бизнесмен в России хочет привязать свою пуговку к данному «модному сюртуку». Ранее Маск отметил, что в ближайшем будущем «Тесла» может появиться на российском авторынке и построить завод по производству электрокаров.

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