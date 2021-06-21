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Владимир Путин, лидер РФ, сообщил, что в ряде российских регионах значительно обострилась обстановка с коронавирусной инфекцией.

Согласно его словам, угроза от COVID-19 никуда не исчезла, а в некоторых местах ситуация начала обостряться. Подобное заявление Путин сделал в рамках встречи с народными избранниками, которая прошла 21 июня в Кремле. В рамках нее глава государства также сообщил, что многие антикризисные решения, которые были приняты в Российской Федерации, должны носить бессрочный характер.

Примером подобных мер, по словам российского президента, является снижение ставки страховых взносов, которым могут воспользоваться представители среднего и малого бизнеса. В СМИ напоминают, что она была снижена в два раза – с 30 до 15 процентов. Отменять ее пока не собираются.

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