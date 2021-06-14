Во время беседы с журналистами NBC президент России Владимир Путин сообщил о том, что Запад пытается разрушить российско-китайские отношения.

Согласно заявлению Путина, между Россией и Китаем сложились отношения стратегического партнёрства, которыми Москва очень дорожит. Ранее подобных взаимоотношений между этими странами не достигалось. Помимо политики, эти страны сотрудничают по многим другим направлениям.

Как считают в России, КНР не является угрозой для страны. Кроме того, Путин подчеркнул, что в Китае не называют Россию врагом, как в США.

Также Путин указал, что они видят попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, и отметил, что это заметно в практической политике. Кроме того, говоря с журналистами, глава РФ заметил, что их вопросы тоже связаны с этим.

Ранее мы сообщали, что глава США Джо Байден хочет исключить Китай из создания правил торговли на мировом рынке. Он считает, что этим должны заниматься европейские страны и США.