Глава России Владимир Путин в рамках интервью телекомпании NBC сообщил, что Россия является противником милитаризации космоса.

Согласно его заявлению, Россия готова к совместной работе с другими странами в космосе. При этом Россия выступает категорически против милитаризации космоса. По словам российского президента, в космосе не должно быть какого-либо оружия, которое можно разместить поблизости от планеты.

Кроме того, Путину был задан вопрос насчёт возможного выхода России из проекта МКС. Как отметил президент, Россия заинтересована в МКС, если интерес есть и у Запада. Также Путин указал, что Россия сотрудничала с США в космической отрасли, и не против продолжать совместную работу.

Также во время беседы с ведущим NBC Владимир Путин заявил, что уже привык к нападкам в свой адрес. Такие атаки стали для него привычным делом и не удивляют его.