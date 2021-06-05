Владимир Путин, российский лидер, был удивлен своему же высказыванию из 1990-х годов касательно того, что опасно наводить порядок в стране, используя «жесткую руку».

Более 20 лет назад президент РФ отметил, что если взяться за установление порядка «жесткой рукой», то созданный таким образом комфорт скоро уйдет, а эта самая рука примется «нас душить». Станислав Натанзон, ведущий экономического форума в Петербурге, напомнил о данном высказывании Путину и спросил у него, начался ли уже тот самый процесс «удушения».

Глава государства удивился данному высказыванию и отметил, что не ощущает, что это были его слова. Он также прокомментировал информацию о том, что примерно 15% от всех россиян, сидящих в СИЗО, занимаются предпринимательской деятельностью, отметив, что статус предпринимателя не наделяет правом нарушать законы государства.