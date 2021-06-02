В Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум, который продлится со второго по пятое июня. После начала пандемии — это самое массовое мероприятие в мире, на которое приехали около 2 тыс. иностранных участников.

Президент России Владимир Путин выступит 4 июня. Содержание его выступления связано с темой форума «Снова вместе. Экономика новой реальности». По словам Дмитрия Пескова, президент уже готовится к выступлению. Также у него запланированы встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Главная задача мероприятия – повышение инвестиционной привлекательности России. А для регионов это еще и возможность развить экономику.

В настоящее время интерес со стороны деловых кругов к Санкт-Петербургу растёт. Некоторые проекты, касающиеся развития города, уже известны.

Компания «Мегалайн» представит несколько проектов на форуме. Один из них – перепрофилирование промзоны в многофункциональное пространство. Располагаться зона будет рядом со станцией «Горская». Там появится музей, парк отдыха, морской порт и дизайнерские магазины.

Следующий проект – система транспортно-пересадочных узлов. ТПУ повысит транспортную доступность района и упростит передвижение пассажиров. Такая система позволит перераспределять пассажиропоток между разными видами транспорта.

На ПМЭФ-21 компании «Мегалайн» и «Зингер» собираются представить совместный проект «Залив островов». Планируется создать искусственный остров с помощью намывных технологий. Он будет застраиваться жилыми кварталами с коммерческими и социальными объектами.

В основном на форуме будет обсуждаться восстановление экономики после пандемии. А также особое внимание уделят развитию переработки и электротранспорту.