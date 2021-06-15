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В интервью телеканалу NBC президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста об учениях в марте-апреле текущего года, на которых РФ перемещала войска вдоль границ Украины. Глава государства резонно заметил, что маневры проходили исключительно в пределах российских границ и вообще не должны были никого волновать.

В то же самое время НАТО позволяет себе проводить учения на Украине и в Черноморском регионе, который к Альянсу и тем более к США имеет весьма условное отношение. Соединенные Штаты для таких маневров вообще выбираются за тысячи миль от собственных рубежей, но почему то считают это нормальным явлением.

Владимир Путин предложил Вашингтону чисто гипотетически представить учения российских войск на Аляске или на Кубе, в нескольких десятках километров от границ США. И воспроизвести свою реакцию на подобные маневры.

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