Советский Союз, а затем и Россия всегда считали Курильские острова своей территорией. Япония же в это время вела себя непоследовательно. Она то вообще отказывалась от этих территорий, то заявляла от двух своих островах, то хотела все четыре, заявил президент РФ Владимир Путин на Международном экономическом форуме, недавно прошедшем в Санкт-Петербурге.

Авторы китайского издания Baijiahao пишут, что российский лидер этим высказыванием наступил японцам на «больную мозоль». Причем сделал это как раз тогда, когда Япония стала вести себя агрессивно, угрожая отобрать Курилы силой.

В последние годы политические элиты Токио заявляют, что Япония должна заблокировать России доступ к островам, а также полностью отрезать их от материка. Однако пока все эти планы существуют лишь на уровне разговоров.

Ответ Владимира Путина, продемонстрировавший серьезный дипломатический просчет Токио, привел японцев в ярость. Они еще громче стали кричать о необходимости силового решения проблемы Курильских островов. Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», признают правоту российского президента. так как Япония действительно не отличалась последовательностью в своей позиции относительно Курил.