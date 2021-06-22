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Владимир Путин, лидер РФ, в материале, опубликованном в немецком издании Die Zeit, указал, что Соединенные Штаты организовали госпереворот на Украине около 7 лет назад, приведший к расколу государства.

Согласно его словам, европейские страны молчаливо поддерживали действия США, приведшие к тому, что Украина раскололась, а Крым решил выйти из ее состава и присоединиться к России. Он добавил, что политики из Европы выступали за вооруженный переворот в Киеве, несмотря на то, что Виктор Янукович, бывший украинский президент, дал согласие на требования оппозиционеров.

Российский президент также отметил, что после завершения Второй Мировой войны многим странам пришлось столкнуться с ультиматумом Североатлантического альянса. Если они не были с Западом, то значит, дружили с Россией. Однако, по мнению Путина, развитие Европы возможно лишь в том случае, если все страны будут прилагать к этому усилия, включая РФ.

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