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Москва, 4 июня. Российско-центральноафриканский боевик «Турист» понравился известному публицисту Егору Холмогорову.

Он заявил, что создатели фильма смогли профессионально передать подлинную атмосферу Африки и привлечь зрителя эффектными боевыми сценами кинокартины.

«И образ русских, и аутентичный образ Африки, и динамика боевика — все снято по-настоящему захватывающе», — рассказал он.

Также Холмогорова впечатлил патриотический посыл боевика. Публицист призвал кинематографистов чаще снимать подобные фильмы.

«Особенно большое уважение вызывает эта лента, если ее сравнивать с поделками «высокобюджетного» российского кино, которые, в большинстве своем, убоги и при этом проникнуты откровенно предательским антирусским духом. Право же, если бы эти деньги отдали тем, кто снимает такие фильмы как «Турист», толку было бы в разы больше», — дополнил он.

Сюжет «Туриста» повествует о группе российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» для придания большей скандальности. Однако в действительности специалисты из РФ занимаются обучением личного состава ВС Центральноафриканской Республике по просьбе местного правительства и с ведома Совбеза ООН.

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