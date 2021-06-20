Специалистам, чей род деятельности так или иначе связан с недвижимостью, часто приходится использоваться максимально точную информацию о земельных участках. Так, геодезистам и риелторам, юристам, участвующим в судебных процессах, строительным организациям время от времени требуется уточнить сведения о границах надела или его местоположении, о конфигурации, площади и других параметрах.

В такой ситуации на помощь придет Публичная кадастровая карта, доступ к которой можно получить по адресу https://roskarta.com/ с любого браузера. Этот сервис разработан службой кадастра, государственного реестра и госкартографии, что гарантирует высокую точность всех представленных данных.

Программный продукт будет полезен не только специалистам, но и тем россиянам, которые либо уже владеют землей или строением, либо только подыскивают подходящий участок для строительства жилья и других целей.

Полное досье на любой участок

Воспользоваться Публичной кадастровой картой можно в случае необходимости оформления каких-либо документов, подтверждающих владение земельным участком или переходом надела в аренду, составления кадастрового паспорта или других бумаг. Сервис, работающий в режиме онлайн позволяет 7 дней в неделю и 24 часа в сутки получить следующие данные:

точное местонахождение надела;

площадь участка и его границы;

правовой статус;

форма собственности на земельный участок и данные о владельце;

дата внесения в государственный реестр;

результаты оценки кадастровой стоимости надела.

Интернет-ресурс работает без праздников и выходных, что позволяет в любое время дня и ночи быстро уточнить сведения о земельных наделах, где бы они ни находились. Кроме того, любые изменения в документах на участки, смена их правового статуса или владельца, моментально отображаются на сервисе, поэтому информация всегда остается актуальной.

Как работать с картой

Самый простой способ получить всю необходимую информацию о конкретном участке – использовать его кадастровый номер. Однако для этого требуется наличие документа, подтверждающего право собственности. Если такие бумаги отсутствуют, можно воспользоваться другими методами:

поиск участка по адресу. Так, если участок находится в Новгородской области, просто переходим по ссылке https://roskarta.com/map/novgorodskaya-oblast/, выбираем из выпадающего списка район и населенный пункт, и получаем полный перечень земельных наделов, расположенных в городе или селе. Также можно ввести точный адрес, чтобы уточнить данные о конкретном участке;

поиск по параметрам. Он предполагает ввод кадастрового номера, но если сведений о нем нет, можно воспользоваться имеющейся в распоряжении информацией, такой, как тип объекта недвижимости, максимальная или минимальная площадь, наименование и прочей.

Используя подходящий метод поиска, можно найти любой участок, получить о нем основную информацию, а также сразу заказать оформление ряда документов. К примеру, полный отчет об объекте недвижимости или о переходе прав собственности на него. Также имеется возможность заказать квалифицированную кадастровую консультацию, которая поможет прояснить все детали.