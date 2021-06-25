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Немецкие пользователи Сети несколько перефразировали басню Ивана Крылова о слоне и Моське и заявили, что «чихуахуа не положено провоцировать волка». Так они прокомментировали инцидент с британским эсминцем HMS Defender у мыса Фиолент.

Жители Германии заявили, что корабль Королевских сил наглядно продемонстрировал, как именно появляются бесконечные разговоры об угрозе новой мировой войны. Натовские эсминцы сами провоцируют Россию, а затем кричат на весь мир о «российской агрессии». Хотя агрессивно ведет себя только Североатлантический альянс.

«Именно так это и делается. Провоцируют, а затем ищут виновных. Все военные должны вернуться в свои страны — тогда, может быть, наступит покой», – написал читатель Suad Licina, намекая на то, что НАТО заигралось в маневры у границ чужих государств.

Пользователь Gerd Brendel назвал Альянс убийцами и разжигателями войн. Он отметил, что пока они продолжают нагло провоцировать Россию, Китай и другие страны, мир на планете не наступит никогда.

«Наверно, им указали на G7, как вести себя по отношению к России», – предположила Annett Kohlbach.

Radmila Eckert поддержала действия России. Она написала, что Москве нужно действовать жестче и защищать свое право на Крым, который лишь в 1954 году по воле Никиты Хрущева перешел под контроль УССР.

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  • Анна
  • 25.06.2021
  • читать 1 минуту
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