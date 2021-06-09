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Один из известных хакерских сайтов выложил в свободный доступ почти 8,5 миллиардов паролей. Чтобы получить их, достаточно скачать текстовый файл, который весит около ста гигабайт.

Коллекция RockYou2021, названная так в честь знаменитой утечки данных 12 лет назад, содержит пароли от E-mail, посредством которых «злоумышленники» получают возможность атаковать любые учетные записи. Включая мессенджеры и социальные сети.

В файле содержаться исключительно пароли, без имен пользователей. Однако при наличии соответствующих навыков их вполне можно использовать для взлома. К примеру расширить с их помощью «словарь паролей» для повышения эффективности брутфорс-атак.

Сообщается, что наибольшему риску подвержены те пользователи, которые ленятся придумывать из запоминать сложные пароли и используют максимально простые буквенно-цифровые комбинации.

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