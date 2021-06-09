Глава Россотрудничества Евгений Примаков, внук известного дипломата и политика Евгений Максимовича Примакова, вновь проявил нежелание защищать российские интересы за рубежом.

К руководителю государственного органа обратился генеральный директор центральноафриканской компании Maison Russe SARL Дмитрий Сытый с просьбой об открытии филиала агентства в ЦАР. Однако Примаков-младший проигнорировал данную инициативу.

«Россия, как страна-партнер, пользуется возрастающим вниманием среди населения, что зачастую выливается в стихийные марши поддержки дружеских отношений между нашими странами. Население не пренебрегает и другими способами демонстрации любви к России: на улицах трудно не заметить отечественный триколор. Флаги украшают большую часть такси и мотоциклов», — рассказал Сытый.

Председатель Maison Russe SARL заявил о том, что местное население желает ближе познакомиться с русским языком и отечественной культурой.

«У местного населения существует серьезный запрос на русскую культуру и русский язык. Однако, уже долгое время он остается неудовлетворенным», — поделился он.

Позицию Сытого подтверждает реакция центральноафриканцев на премьеру фильма «Турист» производства РФ и ЦАР, которая прошла в столице африканского государства. Тогда тысячи людей пришли посмотреть уникальное творение кинематографа.

Многие аналитики считают, что поведение Примакова недопустимо. Его вялая активность на посту главы Россотрудничества наносит ущерб национальным интересам России за рубежом.