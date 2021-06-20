Военно-морской флот США продолжает массово ускорять производство для своего растущего флота прибрежных боевых кораблей (LCS) типа Independence, а также продолжает оснащать корабли передовым высокоточным оружием дальнего действия. Как сообщает издание Warrior Maven, это представляет собой целенаправленные усилия по противодействию, опережению и выходу за пределы дальности действия большого и растущего флота российских корветов.

Военно-морской флот окрестил свой LCS 30, очередной корабль производимый компанией Austal USA серии Independence, как будущий USS Canberra, вскоре после того, как LCS 28 USS Savannah (на фото) успешно завершил приемочные испытания. Поскольку Austal поддерживает высокие темпы производства LCS, флот продолжает модернизировать и запускать улучшенные варианты своей морской ударной ракеты – загоризонтного наступательного оружия, способного монтироваться на палубу и вести огонь с корабля без необходимости полагаться на трубу системы вертикального запуска.

В рамках этих боевых приготовлений, направленных на постоянное обеспечение того, чтобы LCS был спроектирован с использованием лучших наступательных вооружений, ВМС и Raytheon провели испытания NSM – модернизированных вариантов управляемых ракет Hellfire, чтобы усилить его способность отслеживать и уничтожать движущиеся цели с больших расстояний.

Warrior Maven подчеркивает, что одним из важнейших «элементов в уравнении», который определяет совершенствование новейших LCS, являются «русские корветы». По данным Globalfirepower, в России эксплуатируется до 85 корветов, по сравнению с 21 в США.

Эти виды более быстрых, хорошо вооруженных, мелководных боевых катеров могут осуществлять прибрежное патрулирование и достигать стратегически важных районов для охоты на базы подводных лодок и ракетные шахты, а также выполнять другие задачи, недоступные для судов с большей осадкой. Они также могут транспортировать спецназ, выполнять разведывательные миссии и даже выполнять определенные виды наземных атак или операций по удалению и запуску небольших лодок. К этому уравнению добавляется тот факт, что Россия проводит испытания своих новых корветов в Тихом океане, районе, заполненном островами, протяженными участками береговой линии, портами и очагами возгорания на мелководье.

В прошлогоднем отчете, опубликованном российским информационным агентством ТАСС, упоминаются учения с боевой стрельбой в Тихом океане с участием корвета последнего проекта 20380. Эти боевые корабли вооружены многоцелевыми артиллерийскими орудиями, зенитно-ракетными и артиллерийскими системами, способными также служить пусковыми установками ракет. Они несут вертолет Ка-27, имеют водоизмещение 2200 тонн, экипаж – 99 человек, сообщает ТАСС. Новый корвет также испытал свои средства противовоздушной обороны во время ходовых испытаний в Японском море и в рамках учений стрелял из артиллерийских орудий по прибрежным целям.

Warrior Maven обращает внимание, что в сообщении ТАСС говорилось о «скрытных свойствах» корвета, утверждая, что в его конструкции используются «радиопоглощающие материалы, а корпус и надстройка корабля специально спроектированы». Беглый взгляд на конфигурацию корабля подтверждает это, поскольку он имеет закругленную носовую часть и гладкую изогнутую внешнюю часть, что является частью очевидных усилий по минимизации обратного сигнала, генерируемого радиолокационными системами, стремящимся определить местонахождение корабля или навести на него ударное оружие.

Однако, исходя из характеристик российских корветов, указанных ТАСС, не представляется, что корабль проекта 20380 или другие российские корветы вооружены загоризонтным наступательным оружием, что потенциально дает вариант LCS типа Independence. По мнению Warrior Maven, они превосходят своих российских конкурентов. В сообщении ТАСС сказано, что российский корвет стрелял из артиллерии на расстоянии более 40 км, что намного меньше половины дальности стрельбы с палубы LCS. И если, например, LCS использует свой вертолетоподобный дрон Fire Scout для запуска и обнаружения российских корветов, командиры кораблей могут уничтожить российские корабли с помощью нескольких ракет NSM до того, как их корабль окажется в зоне поражения.

«Наличие быстрорастущего флота хорошо вооруженных, высокотехнологичных маневренных кораблей LCS, способных поражать загоризонтные цели с помощью NSM на расстоянии до 100 миль, достигать скорости 40 узлов, изменять курс, запускать дроны наблюдения, находить подводные лодки противника и атаковать береговые участки на мелководье – все это указывает на растущий интерес ВМС США к противодействию ВМФ России в большей степени, чем это требовалось ранее», – заключает Warrior Maven.