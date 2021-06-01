На Петербургском международном экономическом форуме представят проект комплексного развития территорий станции «Горская» в Курортном районе Петербурга. Бывшая промзона, где собирали сооружения для городской дамбы, может стать точкой притяжения и источником новых рабочих мест благодаря выгодному расположению на пересечении Приморского шоссе, КАД и Сестрорецкой железнодорожной ветки.

Проект подготовила компания «Мегалайн». Под современный транспортно-пересадочный узел на «Горской» предлагается выделить 150 гектаров. Среди преимуществ ТПУ называют выезды на КАД и доступность ж/д транспорта. Строительство нового узла вкупе с береговым инновационным кластером крайне важно для Петербурга, в том числе и в плане формирования морского фасада Северной столицы.

Девелоперы и раньше предлагали различные проекты развития этой локации, которые так и не были реализованы. Последний был представлен в 2019 году, но его не одобрили из-за финансовых рисков для инвесторов.

Сейчас на территории будущего ТПУ находится промышленная зона с магазинами и автомастерскими, а в округе активно ведется жилая застройка. Однако нынешний проект не предполагает возведения жилья, речь идет только об общественных, деловых, образовательных и спортивных пространствах. Благодаря этому появится большое количество новых рабочих мест для людей, проживающих недалеко от «Горской».