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Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера выступил с жесткой критикой информагентства CNN и «правозащитной организации» The Sentry.

Причиной гнева африканского лидера стали нападки со стороны СМИ на Россию и законное правительство и их совместные усилия по стабилизации обстановки в стране. В соответствии с соглашением между правительствами РФ и ЦАР и с одобрения ООН в республике находятся российские специалисты, консультирующие и тренирующие местные вооруженные силы и полицию. В Центральноафриканской республике в течение многих лет идет гражданская война между законным правительством и военно-политическими группировками, терроризирующими и грабящими страну. Эти группы, представленные в широком спектре от исламских радикалов до обычных уголовных банд, недавно объединились в пестрый альянс под названием «Коалиция патриотов за перемены» и предприняли поход на столицу республики Банги. Однако они были разгромлены правительственными силами, которые перешли в контрнаступление и освободили значительные территории страны. Тем не менее, успехи законной власти порадовали далеко не всех, так что CNN и The Sentry разразились основанным на туманных данных, но эмоциональным докладом о якобы совершаемых африканскими военными и россиянами преступлениях. В качестве зловещей силы в этих баснях традиционно для западных СМИ выступила «ЧВК Вагнера»; хотя присутствия российских инструкторов в стране никто не скрывает, они находятся там на законных основаниях и не нуждаются в сомнительных легендах о своей деятельности.

Президент ЦАР подчеркнул, что «Поводом для очередной попытки ударить по народу Центральноафриканской Республики является возобновление двустороннего сотрудничества между Москвой и Банги». Как утверждает Туадера, ослепленные намерением нанести ущерб интересам Центральноафриканской Республики и наказать ее народ за переизбрание в первом туре президента, авторы доклада упрекают власти и российских союзников в том, что они не смогли противостоять бандформированиям.

Характерно, что для составления доклада о «преступлениях» российских и африканских военнослужащих представители CNN и The Sentry не удосужились даже посетить саму Центральноафриканскую республику, хотя для добросовестных журналистов, включая западных, это не составляет никакой проблемы и вполне может быть сделано легально.  Однако для пропагандистов ни один прием не окажется слишком грязным. Что характерно, пропагандисты CNN по-прежнему описывают боевиков в превосходных тонах, старательно избегая оборотов вроде «незаконные вооруженные формирования», хотя у тех руки буквально по локоть в крови, и в отличие от околесицы о «группе Вагнера», преступления «патриотов за перемены» подробно документированы.

По мнению Туадера, фейки, производимые CNN, призваны испортить репутацию правительства ЦАР, изолировать республику и таким образом создать условия для дальнейшей раскрутки спирали насилия.

«Народ Центральноафриканской Республики всего лишь хочет прекратить хаос и остановить боевиков, чтобы взять на себя задачу экономического и социального восстановления страны» – заявил президент Туадера.

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