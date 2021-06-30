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Руководство Центральноафриканской Республики предпочло сотрудничество с Россией вторжению «миротворцев», предложенных Западом. Позицию Банги по этому вопросу объяснил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Западная коалиция показала свои возможности в Афганистане и Ираке. Ближневосточные страны были разрушены, а сейчас американские компании зарабатывают на контрабанде нефти из этих государств. Подобного развития события власти ЦАР решили избежать.

«США провалились и с позором уходят из Афганистана. Они же не смогли обеспечить безопасность в разрушенном ими Ираке. В Сирии западная коалиция способствовала развалу страны, а сейчас американские компании зарабатывают деньги на нелегальной нефти. Европейские страны в составе НАТО погрузили Ливию в хаос, который длится уже десятый год. Франция оказалась неэффективна в ЦАР и в Мали», – отметил Иванов.

На этом фоне российские инструкторы были единственным вариантом, способным исправить кризисную ситуацию в ЦАР, которая могла бы обостриться до государственного переворота и захвата власти боевиками.

Глава СОМБ объяснил, почему в африканскую страну позвали именно россиян, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера». Российские инструкторы выстроили систему подготовки местных силовиков таким образом, что в сжатые сроки ЦАР получила боеспособную армию, которая в последствии разгромила боевиков.

«Российские инструкторы — пример чести и безупречного качества работы. За короткое время, благодаря нашему обучению, FACA смогли стать боеспособной армией, давшей отпор боевикам, грозившим устроить геноцид народа ЦАР», – подчеркнул директор СОМБ.

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