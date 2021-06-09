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Российские учёные решили применить некоторые практики тибетских монахов для дальних космических полётов.

Как сообщается, речь идёт об полулетаргическом состоянии, называемом анабиозом. Человек, находящийся в этом состоянии, не реагирует на внешние раздражители. При этом тело человека остаётся в той позе, которую он принял перед погружением в состояние анабиоза. Спустя несколько недель после подобной практики, тибетские монахи возвращаются к обычной жизни без каких-либо негативных последствий для своего здоровья.

У монахов существует состояние «тукдам» – «посмертная медитация». В этом состоянии они считаются клинически мертвыми, однако они сидят прямо несколько недель и не имеют признаков разложения. Учёные доказали, что во время того, как человек пребывает в подобном состоянии, на внешние раздражители он не реагирует.

По мнению специалистов, такой способ поможет людям для полётов на Марс, а также других дальних перелётов в будущем.

Ранее мы сообщали, что в Китае разрабатывают ионные двигатели, которые позволят отправиться на Марс. Также с их помощью в Китае хотят удерживать на орбите свою космическую станцию.

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  • Анна
  • 07.06.2021
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