Елена Панина, российский парламентарий, отметила, что размещение статей о слежке американцев за политиками ФРГ в немецких изданиях, является следствием лопнувшего терпения немцев.

Ранее в немецких СМИ были опубликованы материалы о том, что АНБ при помощи Дании осуществляло слежку за несколькими политиками из Европы, в том числе Ангелой Меркель, канцлером Германии, в период с 2012 по 2014 годы. Панина сообщила, что данную тему активно обсуждали в 2013 году, но затем она внезапно пропала из всех западных СМИ. По ее мнению, это связано не с отказом США от слежки, а с запретом публикации статей по ней.

Российская народная избранница считает, что повторное появление в немецких СМИ подобных новостей указывает на то, что немцам надоело постоянное вмешательство Вашингтона в их внутренние дела. В основном это касается санкций в отношении «Северного потока – 2», реализуемого совместно с РФ.