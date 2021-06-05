Генерал Тимоти М. Рэй, глава Глобального ударного авиационного командования США (AFGSC), сообщил, что в июле текущего года ВВС США попытаются провести второе летное испытание своего гиперзвукового оружия быстрого реагирования – ракеты AGM-183A. Об этом сообщает иностранный портал Air Force Magazine, перевод представлен изданием discover24.ru.

Выступая 3 июня во время виртуального мероприятия Института аэрокосмических исследований Митчелла, генерал Рэй заявил о своей уверенности в том, что ВВС США смогут преодолеть так и не названные «проблемы», которые помешали ракете ARRW совершить испытательный полет в апреле.

Предыдущая попытка запустить ARRW была предпринята 5 апреля, но ракета не оторвалась от пилона. Бригадный генерал Хит А. Коллинз, глава подразделения вооружения, сказал в то время, что невозможность заставить ракету «завершить последовательность запуска» была разочарованием, но что испытание предоставило полезные данные.

Еще ранее, в феврале, Коллинз заявлял, что имела место еще одна неудачная попытка испытания в начале этого года. Он тогда объявил это «небольшой неровностью на дороге внедрения разработки», которая была устранена в течение 30 дней. Кроме этого, в декабре 2020 года, ARRW не выполнила запланированные задачи испытаний из-за того, что официальные лица Пентагона назвали «глупыми ошибками».

Ведущий специалист по оборонной системе гиперзвука Майкл Уайт на виртуальном симпозиуме Ассоциации ВВС говорил, что, хотя философия «неизбежности частых неудач на ранних этапах» является здравой, «она действительна только в том случае, если ваши неудачи вызваны тем, что вы учитесь». Если сбой произошел из-за того, что «мы забыли, как составить контрольный список, затянуть гайку в креплении – мы потеряем летательный аппарат из-за того, что случится поломка, и это неприемлемый сбой».

Сейчас генерал Рэй заявил, что, по его мнению, и ARRW, и HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile – гиперзвуковая ударная крылатая ракета, также разрабатываемая ВВС США) необходимы бомбардировщикам, чтобы умножить проблемы противника. Бюджетный запрос ВВС США на 2022 финансовый год увеличивает финансирование разработки гиперзвукового оружия до 438 миллионов долларов, в сравнении с 386 миллионами долларов в 2021 году. Эти расходы включают прототипирование и испытания следующих систем: ракет ARRW, HACM, а также гиперзвуковой ракеты по совместному с Австралией проекту SCIFIRE (Southern Cross Integrated Research Flight Experiment).

Генерал Рэй также отметил, что гиперзвук в сочетании с бомбардировщиками – это «естественная смесь». Такое оружие может быть запущено из «любой точки планеты, и мы можем сделать это намного быстрее, чем, я думаю, наши противники хотели бы видеть, как мы это делаем». Связь скорости гиперзвуковой ракеты с присущей бомбардировщику «гибкостью, дальностью, скоростью, полезной нагрузкой» умножает «количество и типы целей, которые мы можем держать под угрозой», – сказал Рэй. «Мы сможем атаковать из самых разных мест и с разных курсовых углов».

Air Force Magazine дополняет, что бомбардировщики ВВС США уже практикуют процесс наведения гиперзвукового оружия, и B-52 проводит такой эксперимент на недавних учениях «Северный край» на Аляске. Генерал-майор Эндрю Дж. Гебара, директор по стратегическим планам, программам и требованиям AFGSC, заявил на виртуальном симпозиуме по воздушной войне AFA в феврале, что B-52 сможет нести четыре ARRW, а также способен нести 20 ракет HACM и «может быть, больше, если будет разработан другой пилон».