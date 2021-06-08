Германия на встречах с представителями Украины «аккуратно опускает» вопрос о военной помощи Киеву, обиженно заявил посол страны в Берлине Андрей Мельник. Он также высказался в том духе, что чьи-то споры о необходимости снабжать Украину оружием его уже раздражают.

Напомним, что ранее идею предоставить Киеву «чисто оборонительное» оружие, поддержала немецкая партия «Зеленых». Однако кабинет министров ФРГ все же не захотел выдавать экспортные разрешения. Также сообщается, что власти Германии и в дальнейшем будут придерживаться такой политики.

Мельник также раздраженно отреагировал на заявления о том, что «чисто оборонительного» оружия не бывает, которые прозвучали в Кабмине.