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Анка Фельдгузен, посол ФРГ в Киеве, в рамках беседы с журналистами «Зеркала недели» сообщила, что в НАТО боятся начала возможного вооруженного конфликта с РФ.

Согласно ее словам, у Украины есть несколько влиятельных союзников, поддерживающих ее вхождение в Североатлантический альянс. Однако, по ее мнению, это точно не случится в ближайшем будущем, так как у военно-политического блока всегда имелись трудности с государствами, где идет вооруженный конфликт. Многие боятся начала прямого столкновения с Россией.

Немецкий дипломат считает, что от нормандского формата и контактных групп может быть польза в будущем, так как они позволяют налаживать коммуникации. Однако в них пока не наблюдается никакого прогресса. Фельдгузен считает, что это связано с нежеланием РФ достигать каких-либо договоренностей в этом направлении.

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