Авторы китайского издания Sohu прокомментировали ситуацию с эсминцем Королевского флота в Черном море и обратили особое внимание своих читателей на неприкрытую ложь Великобритании. Они попытались понять, зачем британцам вообще нужно было лгать о произошедшем у мыса Фиолент.

Эксперты напоминают хронологию событий. Практически сразу после инцидента Россия заявила о предупредительном бомбометании и артиллерийской стрельбе по курсу корабля Defender. Лондон заявил, что версия РФ «предсказуемо неточна» и отметил, что эсминец спокойно прошел по «территориальным водам Украины» и никто по нему не стрелял.

Сейчас довольно сложно понять, зачем нужна была эта ложь. При том, что на борту эсминца находился журналист BBC, который все видел, слышал и даже снял на камеру. Именно он первым заявил, что выстрелы действительно были, но эсминец в зону обстрела не попал.

После этого Британия продолжила лгать. Она заявила, что «русские проводили учения», а корабль просто зашел в район маневров. С этим враньем все более или менее понятно. Потому что у Лондона появлялся повод в очередной раз обвинить РФ в «непрофессионализме» и даже «агрессии». Так как она не уведомила никого о проведении учений.

Проблема крылась в том, что и маневров никаких Россия 23 июня не проводила. На перехват британского эсминца вышли два сторожевика, один из которых позже открыл предупредительный огонь, а также бомбардировщик Су-24М.

После заявлений журналистов, а также публикации видеозаписей, одна из которых была снята ФСБ РФ, все стало на свои места.

По мнению китайских экспертов, инцидент в Черном море показывает, что после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена отношения между Западом и Россией не стабилизировались, а обострились еще больше. Подтверждает это и заявление главы Генштаба российских ВС Валерия Герасимова. Он отметил, что Москва оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на любые военные действия против нее.

Предупредительное бомбометание, проведенное практически сразу после этого заявления, может стать причиной окончательного раскола между РФ и НАТО. Поэтому становится понятно лишь одно – Москва не намерена молча сносить провокации Альянса. Если НАТО снова надумает вторгнуться в российские территориальные воды, она ответит. И сделает это гораздо жестче, чем получилось с эсминцем.