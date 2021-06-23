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В западном издании Popular Mechanics сообщили, что рядом с Гавайскими островами находятся сразу 7 кораблей российского ВМФ. При этом неизвестно, что именно они там делают. Перевод стать подготовлен «ПолитРоссией».

Согласно словам журналистов, несколько боевых судов России были обнаружены в тысячах километрах от своей базы, расположенной во Владивостоке. Они находятся всего в 56 километрах от гавайского острова Гонолулу и «делают что-то странное». Авторы материала отмечают, что Россия впервые за долгое время направила свой надводный флот так далеко от берегов страны.

По мнению военных экспертов, прибытие российских кораблей, скорее всего, связано с планами американцев проверить работу своих средств ПРО. Командование ВМС РФ хочет понаблюдать за грядущими испытаниями. Москва также собирается напомнить Вашингтону, что все еще является силой, с которой стоит считаться.

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