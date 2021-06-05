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Российский корвет «Стойкий» не входил в польские территориальные воды, написали представители Министерства национальной обороны страны в официальном аккаунте в социальной сети «Твиттер».

Этим заявлением они опровергли сообщения польского сайта о вторжении российского боевого корабля. Автор этой публикации написал, что по данным одного из мониторинговых ресурсов, корвет Балтийского флота РФ «Стойкий» в ночь на субботу вошел во внутренние воды Польши неподалеку от поселка Хель.

Главное военное ведомство страны заявило, что польские войска ведут наблюдение за движением у границ. Поэтому каждый случай несанкционированного входа в территориальные воды сразу же фиксируется. В ночь на 5 июня никаких инцидентов с кораблями иностранных держав не произошло. Информация, приведенная на сайте, либо является фейком, либо построена на неверных предпосылках.

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