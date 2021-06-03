В апреле глава украинской делегации в Трехсторонней группе Леонид Кравчук заявил, что больше не желает проводить встречи в Минске, так как Беларусь окончательно попала «код каблук России». Польша предложила организацию переговоров на многочисленных площадках Варшавы или Кракова.

Заявление об этом сделал польский посол в Киеве Бартош Цихоцки. Он отметил, что в случае согласия с этим предложением, Варшава готова рассмотреть вопрос об отмене визовых санкций для участников российской делегации.

В минувший вторник Леонид Кравчук порассуждал о возможности присоединения к нормандскому формату Соединенных Штатов. Он заявил, что это одна из самых авторитетных стран мира, поэтому остальные участники (Россия, Украина, Франция и Германия) вряд ли будут возражать против присутствия Вашингтона. Но для того чтобы получать согласие от всех государств, необходимо сперва убедиться, что США готовы присоединиться к переговорам.