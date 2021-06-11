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Соединенные Штаты не пойдут на открытую конфронтацию с Россией из-за Арктического региона. Однако у них в арсенале есть другие методы. К примеру, Вашингтон продолжит организовывать исподтишка мелкие пакости или толкать другие страны на очередные скандалы с РФ.

Эрудит и политолог Анатолий Вассерман рассказал, что США опасаются открытой войны с РФ. Москва имеет все возможности для того, чтобы превратить Соединенные Штаты в «пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой», поэтому Вашингтону совсем не хочется испытывать их на себе.

В то же время от идеи захватить Арктический регион США тоже не откажутся. Поэтому будут натравливать своих вассалов на Россию в надежде, что она сорвется и сама сдаст позиции. Такие действия, направленные на то, чтобы измотать РФ, могут длиться еще долгие годы.

По мнению политолога, США сейчас хорошо справляются с задачей поддерживать высокий градус напряженности вокруг Арктики, который не поднимался до подобного уровня уже несколько десятилетий.

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