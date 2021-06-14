Накануне в Сети было опубликовано исследование, выявившее сильнейшие армии мира по мнению аналитического ресурса Global Firepower. В общей сложности авторы исследования обратили внимание на 138 стран, среди которых лидерами оказались США.

Армия России заняла вторую строчку, а закрывает тройку лидеров Китай. Армия Украины в этом рейтинге заняла 27-е место, отмечает издание «Украина.ру», ссылаясь на слова политолога Ростислава Ищенко, отвечавшего на вопросы зрителей в рамках своего традиционного «влога».

Отвечая на первый вопрос, эксперт отметил, что боеспособность армии, как правило, весьма абстрактная величина.

«Не важно с кем противостоять. Она либо есть, либо её нет», – констатировал Ищенко.

Говоря о том, что на данный момент у украинской армии действительно низкая боеспособность, он указал на прямые тому свидетельства, которые стоит искать «в истории украинской гражданской войны, когда все украинские вооруженные силы не смогли захватить Донбасс».

По мнению Ищенко, «любые нормальные вооруженные силы» справились бы с проблемами, возникшими перед Киевом в 2014 году, имея ввиду определенную поддержку Донбасса Россией.

Продолжая мысль, он отметил, что последние 7 лет армии Украины ведёт окопную гражданскую войну и разлагается, что точно не сказывается положительно на той самой абстрактной боеспособности.

Отвечая на прочие вопросы зрителей, Ростислав Ищенко заявил, что на сегодняшний день армия Украины способна выступать на равных с ВС Словакии или Молдовы. Причём о армии последней он говорил с явной иронией, отметив что “молдавской армии нет в природе”